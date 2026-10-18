Esonero Allegri? Tmw: con Garcia bastò molto meno! Lui sta facendo peggio

Crisi del Napoli dopo Venezia: nel mirino Allegri, De Bruyne e una partenza peggiore anche rispetto alla stagione con Rudi Garcia.

"Il Napoli di Massimiliano Allegri è già in un tunnel senza uscita". È durissimo il commento di Tuttomercatoweb.com dopo la quinta sconfitta nelle prime nove partite stagionali degli azzurri. La testata si interroga soprattutto sul reale valore mostrato finora dalla squadra: "L'atteggiamento è quello di una squadra a fine ciclo, il centrocampo è l'emblema di un Napoli con tante prime donne ma nessun senso di squadra. Kevin De Bruyne col suo atteggiamento (e anche col rigore fallito) il sunto di tutti questi discorsi, Massimiliano Allegri l'allenatore che non analizza e non risolve. Che vive alla giornata, senza una vera prospettiva".

TMW: "Allegri sta facendo molto peggio di Rudi Garcia"

Nonostante la fiducia ribadita da Aurelio De Laurentiis, TMW mette a confronto l'attuale partenza con quella della stagione successiva al terzo Scudetto: "Quel Napoli dopo le prime sette giornate aveva conquistato 14 punti, aveva vinto una partita di Champions League nelle prime due giornate. Viaggiava insomma a vele spiegate rispetto a questo che oggi è già spalle al muro". Il riferimento è alla gestione di Rudi Garcia, terminata a novembre: "Eppure a novembre - dopo una sconfitta interna contro l'Empoli - Aurelio De Laurentiis optò per il cambio di allenatore. Lo fece dopo aver conquistato 21 punti dopo 12 giornate, una media decisamente migliore rispetto al Napoli di oggi".