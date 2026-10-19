Giugliano, frenata per Paolo Cannavaro: per la panchina serve il via libera dell’Uzbekistan
Non è ancora il momento della fumata bianca per l’arrivo di Paolo Cannavaro al Giugliano. Dopo l’esonero di Raffaele Di Napoli sembrava ormai fatta per l’ingaggio dell’ex difensore, ma al momento non ci sono ancora le condizioni per considerare la trattativa in dirittura d’arrivo.
Cannavaro-Giugliano, l’ostacolo è il ruolo in Uzbekistan accanto al fratello Fabio
Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il principale ostacolo alla chiusura dell’operazione riguarda la posizione attualmente ricoperta da Cannavaro. L’ex Napoli e Sassuolo svolge infatti il ruolo di collaboratore tecnico della nazionale uzbeka al fianco del fratello Fabio. Per poter approdare sulla panchina del Giugliano sarebbe quindi necessario ottenere anche il via libera legato alla sua attuale esperienza con la selezione asiatica.
Giugliano, panchina ancora in sospeso: attesi sviluppi nelle prossime ore
La situazione resta dunque aperta e sono attesi nuovi sviluppi nelle prossime ore. Il ds Antonazzo, dopo l’addio a Di Napoli, aveva fatto sapere che il club è all’opera per il futuro: ora la società campana attende di capire se Cannavaro potrà liberarsi dai propri impegni con l’Uzbekistan.
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