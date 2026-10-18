Lindstrom show col Salisburgo: gol su punizione e assist nel 3-0 all’Altach

L’esterno danese è protagonista nel nono turno del campionato austriaco: 90 minuti in campo, un assist al 6' e una rete splendida al 73'

Jesper Lindstrøm ha segnato e fornito un assist nella sfida che il Salisburgo ha vinto 3-0 contro l’Altach, nel nono turno del campionato austriaco. Una prestazione da assoluto protagonista per il danese, in campo per tutti i 90 minuti, che può lasciare ben sperare per quantomeno un rilancio del giocatore a livello nuovamente degni di nota dopo anni difficili

Lindstrøm, l’assist dopo 6 minuti: il Salisburgo parte forte

È stato proprio Lindstrøm a confezionare l’assist del vantaggio al 6', indirizzando fin dalle battute iniziali la partita. Una giocata che ha dato subito fiducia ai padroni di casa e permesso al Salisburgo di gestire il match con tranquillità. Al 73' è arrivato poi il sigillo personale: uno splendido gol su calcio di punizione che ha coronato la serata del centrocampista. Una gara completa, tra assist iniziale e rete su punizione, che conferma il suo momento positivo con la maglia del Salisburgo.