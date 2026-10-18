Lindstrom show col Salisburgo: gol su punizione e assist nel 3-0 all’Altach
Jesper Lindstrøm ha segnato e fornito un assist nella sfida che il Salisburgo ha vinto 3-0 contro l’Altach, nel nono turno del campionato austriaco. Una prestazione da assoluto protagonista per il danese, in campo per tutti i 90 minuti, che può lasciare ben sperare per quantomeno un rilancio del giocatore a livello nuovamente degni di nota dopo anni difficili
Lindstrøm, l’assist dopo 6 minuti: il Salisburgo parte forte
È stato proprio Lindstrøm a confezionare l’assist del vantaggio al 6', indirizzando fin dalle battute iniziali la partita. Una giocata che ha dato subito fiducia ai padroni di casa e permesso al Salisburgo di gestire il match con tranquillità. Al 73' è arrivato poi il sigillo personale: uno splendido gol su calcio di punizione che ha coronato la serata del centrocampista. Una gara completa, tra assist iniziale e rete su punizione, che conferma il suo momento positivo con la maglia del Salisburgo.
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