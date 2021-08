LIVE - Castel di Sangro, day 3: partitella con lavoro su palle inattive, provato l'11 per domani

Premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

11.15 - Sono rimasti in campo come sempre i portieri per un supplemento di allenamento.

11.11 - Triplice fischio da parte di Spalletti, finisce l'esercitazione tattica in partitella per il Napoli. Molti calciatori rientrano negli spogliatoi.

11.08 - Gol di testa di Insigne accolto dal boato dei tifosi.

11.00 - Campo che s'è allargato con la porta ora sulla metà campo mentre anche Palmiero assiste alla seduta dopo aver svolto lavoro personalizzato

10.55 - Giuntoli ed Edo DL a bordocampo seguono con attenzione l'allenamento mattutino

10.50 - Partitella ora a campo ridottissimo, con una porta poco fuori l'area di rigore 11 vs 11 con due elementi per squadra di sponda ai lati

10.45 - Si prova lo sviluppo da calcio d'angolo, liberando prima Zielinski al tiro dal limite, poi Insigne che strappa applausi col tiro a giro ed infine una battuta diretta a liberare Koulibaly sul secondo palo

10.40 - Dopo fasi di pressione e uscita, ora i gialli provano anche la battuta dei calci d'angolo

10.35 - Ora Spalletti guida l'11 'titolare' in giallo, schierato con un chiaro 4-3-3, alla pressione alta

10.30 - Ospina ha lasciato l'allenamento in anticipo, ma non dovrebbe essere nulla di particolare

10.25 - I gialli, in vista dell'amichevole di domani con l'Ascoli, schierati con Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

10.20 - Punizione dalla destra di Ounas, Spalletti guida l'allineamento ed il posizionamento della linea difensiva

10.15 - Partitella a campo grande, ma per andare a provare alcune situazioni di gioco

10.10 - Ci sono Ounas e Luperto dopo i problemini dei giorni scorsi, out Contini, Ghoulam, Petagna, Palmiero

10.05 - Si parte in maniera leggera con una partitella con le mani, di prima

9.55 - Gli azzurri sono arrivati allo stadio

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino agli ordini di Luciano Spalletti nel terzo giorno del ritiro di Castel di Sangro