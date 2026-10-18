Lucca, un flop clamoroso da 35mln! Numeri impietosi: 2 gol in 32 partite con il Napoli

Lorenzo Lucca delude ancora nella sconfitta del Napoli contro il Venezia. I numeri in azzurro sono impietosi: appena due gol in 32 presenze.

Il Napoli perde ancora e Lorenzo Lucca finisce nuovamente sotto accusa. Nella sconfitta contro il Venezia al Penzo, il centravanti è stato schierato dal primo minuto da Massimiliano Allegri per concedere un turno di riposo ad Højlund, ma non è riuscito a sfruttare l'occasione. Emblematico l'errore al 35', quando ha mancato il pallone dopo un buon assist di Giovane, sprecando una potenziale opportunità da gol. Una fotografia di una prestazione insufficiente, culminata con la sostituzione al 54'. Per l'attaccante si tratta dell'ennesima prova deludente in una stagione complicata per il Napoli, arrivato alla quinta sconfitta nelle prime nove partite tra campionato e Champions.

Napoli, i numeri di Lucca sono impietosi: 35 milioni per appena due gol

Le prestazioni e le statistiche raccontano le difficoltà dell'attaccante da quando è arrivato in azzurro. Acquistato nell'estate del 2025 dall'Udinese per 35 milioni di euro più cinque di bonus, Lucca ha collezionato 32 presenze con la maglia del Napoli, segnando appena due reti: una media di un gol ogni 800 minuti. Un rendimento deludente, che non ha trovato riscatto nemmeno nella successiva esperienza in prestito al Nottingham Forest, dove ha disputato nove partite realizzando una sola rete, contro il Leeds United, senza riuscire a incidere con continuità. Il bilancio complessivo degli ultimi quindici mesi è di appena tre gol: numeri che alimentano i dubbi sull'investimento del Napoli e sulla capacità del centravanti di ritagliarsi un ruolo importante nel progetto azzurro.