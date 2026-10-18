Dopo Lukaku, anche De Bruyne: Stankovic si esalta contro il Napoli, 2° rigore parato in Serie A

Dopo aver fermato Romelu Lukaku nel 2024, Filip Stankovic si ripete contro il Napoli e neutralizza il penalty di Kevin De Bruyne.

Filip Stankovic si prende la scena al Penzo e contribuisce in maniera determinante alla vittoria del Venezia contro il Napoli. Dopo sette sconfitte consecutive e l’esonero di Stroppa, la squadra di Davide Nicola ritrova il successo imponendosi per 1-0 grazie al gol di Akor Adams a inizio ripresa. A fare la differenza, però, è anche la prestazione del portiere serbo, premiato come Player of the Match: nella seconda frazione Stankovic tiene a galla i lagunari con una serie di interventi decisivi, prima sulle conclusioni di Lobotka e Alisson Santos e poi sul penalty calciato da Kevin De Bruyne.

Stankovic, dopo Lukaku anche De Bruyne: il precedente del 2024

Per Stankovic si tratta di un’altra giornata da ricordare contro il Napoli. Nel 2024, infatti, il portiere aveva già neutralizzato un calcio di rigore a Romelu Lukaku, diventando protagonista di un episodio simile. Anche quella partita era terminata 1-0, ma a festeggiare erano stati gli azzurri. Questa volta, invece, la prestazione dell’estremo difensore ha contribuito a regalare al Venezia tre punti preziosissimi, interrompendo la lunga serie negativa.