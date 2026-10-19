Napoli-Roma, al via la vendita libera dei biglietti: i prezzi per la fase 4
È partita oggi, lunedì 19 ottobre, la vendita libera dei biglietti per Napoli-Roma, sfida in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo le prime tre fasi di prevendita riservate agli abbonati FULL, ai possessori della Fidelity Card e agli iscritti al programma Membership Premium, i tagliandi sono ora acquistabili anche senza tessera, nei limiti dei posti disponibili.
Con l'apertura della quarta fase entrano in vigore i nuovi prezzi previsti dal listino ufficiale della SSC Napoli. Si parte da 40 euro per le Curve Inferiori e si arriva fino a 165 euro per la Tribuna Posillipo Premium. Restano disponibili le tariffe agevolate riservate agli Under 14.
Napoli-Roma, i prezzi dei biglietti in vendita libera (RELATIVI ALLA FASE 4 DI VENTITA)
Di seguito il listino completo relativo alla quarta fase di vendita:
Curve Inferiori: 40 euro (Under 14: 20 euro)
Curve Superiori: 55 euro (Under 14: 30 euro)
Distinti Inferiori: 80 euro (Under 14: 40 euro)
Distinti Superiori: 95 euro (Under 14: 45 euro)
Distinti Superiori Premium: 110 euro (Under 14: 55 euro)
Tribuna Nisida: 120 euro (Under 14: 60 euro)
Tribuna Posillipo: 140 euro (Under 14: 70 euro)
Tribuna Posillipo Premium: 165 euro (Under 14: 80 euro)
La vendita libera rappresenta l'ultima fase della prevendita organizzata dal club azzurro per la sfida contro i giallorossi. I tifosi potranno acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali di vendita, compatibilmente con la disponibilità dei singoli settori.
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