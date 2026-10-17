Disastro a Venezia! Quinta sconfitta in 9 gare: non succedeva dal 2001/02

Napoli sconfitto 1-0 dal Venezia: quinta sconfitta nelle prime nove partite stagionali, un dato negativo che mancava dal 2001/02.

Clamoroso tonfo del Napoli di Massimiliano Allegri, sconfitto 1-0 sul campo del Venezia, ultimo in classifica prima del match. Gli azzurri cadono allo stadio Penzo contro una squadra che non aveva ancora conquistato un punto in campionato, incassando un risultato pesantissimo dopo il recente ko in Champions League contro il Villarreal. Una battuta d'arresto che riaccende gli interrogativi sul rendimento della formazione partenopea, incapace di trovare continuità in questo complicato avvio di stagione.

Napoli, numeri da incubo: cinque sconfitte nelle prime nove gare stagionali, come nel 2001/02

Il Napoli ha perso cinque delle prime nove partite stagionali, un dato che non si registrava addirittura dalla stagione 2001/02, quando gli azzurri avevano raccolto lo stesso identico bilancio: tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. A distanza di 24 anni, dunque, la squadra partenopea torna a fare i conti con una partenza così negativa. La sconfitta contro il Venezia, arrivata dopo il successo in campionato sul Frosinone, rappresenta un nuovo campanello d'allarme per Allegri, chiamato a trovare rapidamente delle soluzioni anche in vista della delicata sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt.