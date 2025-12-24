Mazzocchi ha estimatori in Serie A: due club sull'esterno

vedi letture

Il diesse Manna sta valutando insieme a Conte quale reparto rinforzare. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che prova a fare il punto anche sulle possibili uscite in casa azzurra: "La possibilità da non sottovalutare è quella di un jolly offensivo, anche alla luce dell’attuale impiego di Politano, sempre più a suo agio nel ruolo di esterno a tutta fascia. Il Napoli, inoltre, ha in cantiere altre cessioni.

Pasquale Mazzocchi ha estimatori in Serie A: il Sassuolo lo aveva già cercato in estate e ora ci sta pensando anche il Parma. Resta poi da decidere il futuro dei tre giovani talenti Marianucci, Vergara e Ambrosino. Hanno avuto poco spazio, com’era prevedibile, e l’obiettivo è trovare continuità nella seconda parte della stagione, come confermato dal loro agente Mario Giuffredi".