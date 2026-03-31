Pellegrini, spiragli per il rinnovo con la Roma? Il Napoli resta alla finestra

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Intanto, sul centrocampista restano vigili le principali big italiane: Juventus, Napoli e Inter osservano con attenzione ogni sviluppo.

Otto partite per decidere il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, al momento, non ha ancora rinnovato con il club della Capitale. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, le strade si divideranno e Pellegrini sarà libero di trasferirsi in un’altra squadra a parametro zero. Per ora, però, regna l’incertezza e ci saranno otto partite da qui alla fine della stagione per dimostrare il proprio valore e provare a guadagnarsi una riconferma.

La società valuta il rinnovo: il Napoli resta alla finestra

La società sembra intenzionata a valutare attentamente il futuro del giocatore. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è da escludere un possibile rinnovo, seppur a cifre inferiori rispetto al contratto firmato nel 2022. Attualmente Pellegrini è il secondo calciatore più pagato della rosa dopo Paulo Dybala, con 6,5 milioni di euro a stagione, e in caso di rinnovo dovrebbe accettare una riduzione dell’emolumento. Intanto, sul centrocampista restano vigili le principali big italiane: Juventus, Napoli e Inter osservano con attenzione ogni sviluppo.