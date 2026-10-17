Venezia-Napoli, esordio stagionale per Beukema e Lucca titolare: le due sorprese di Allegri
Massimiliano Allegri sembra orientato a schierare due autentiche sorprese nell’undici che questo pomeriggio scenderà in campo contro il Venezia allo stadio Penzo. Il tecnico del Napoli farà una sorta di mini turnover per sfruttare al meglio tutta la rosa a disposizione, con un turno di riposo previsto per lo spagnolo Rafa Marin e anche per Rasmus Hojlund.
Napoli, debutto stagionale per Beukema: l’olandese a destra nella difesa a tre
Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, in difesa ci sarà il debutto stagionale di Sam Beukema. Finora l’olandese non ha giocato neanche un minuto nella nuova gestione Allegri. L’ex Bologna si piazzerà sul centrodestra della difesa a tre insieme a Rrahmani e Badiashile.
Venezia-Napoli, Hojlund in panchina: Allegri dà fiducia a Lucca dal primo minuto
L’altra sorpresa di giornata è senza dubbio l’attaccante Lorenzo Lucca dal primo minuto. Allegri ha scelto di dargli fiducia facendo riposare Hojlund, in una gara in cui il Napoli proverà a sfruttare al meglio le rotazioni in un calendario che propone un impegno ogni tre giorni.
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