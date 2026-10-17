Altra rimonta Inter! Bologna ribaltato: decisivi i cambi di Chivu

Inter vittoriosa in rimonta a Bologna: Pobega apre, Thuram pareggia e Carlos Augusto

L'Inter torna alla vittoria in campionato superando in rimonta il Bologna allo stadio Dall'Ara, riscattando la pesante sconfitta in Champions League contro il Club Brugge. I nerazzurri di Cristian Chivu, passati in svantaggio nel primo tempo per effetto della rete di Tommaso Pobega, hanno reagito trovando il pareggio con Marcus Thuram prima dell'intervallo. Nella ripresa è stato poi Carlos Augusto, appena entrato in campo, a firmare il gol del sorpasso, premiando le scelte del tecnico interista. Una vittoria importante per l'Inter, capace di ribaltare una partita iniziata in salita e di ritrovare fiducia dopo le difficoltà europee.

Bologna-Inter, Pobega illude i rossoblù: Thuram pareggia, Carlos Augusto decisivo dalla panchina

Il Bologna parte meglio e sblocca il risultato con Pobega, bravo a sfruttare un pallone recuperato da Miranda dopo un errore di Luis Henrique. La squadra di Raffaele Palladino crea altre occasioni senza riuscire a raddoppiare, mentre l'Inter trova il pareggio prima dell'intervallo grazie a uno splendido colpo di testa di Thuram su cross di Barella. Nella ripresa i nerazzurri prendono il controllo della partita e completano la rimonta con Carlos Augusto, che raccoglie un assist di Zielinski e deposita il pallone in rete da pochi passi. Il brasiliano si rende poi protagonista anche dell'assist per Bonny, autore di un'ulteriore rete che chiude definitivamente i conti. Decisive dunque le sostituzioni di Chivu, con l'Inter che conquista tre punti preziosi e si lascia alle spalle il passo falso in Champions League.