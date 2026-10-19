Ultim'ora Roma, Dybala salta anche il Napoli: l'annuncio di Gasperini in conferenza

Roma, Dybala ko: Gasperini conferma una piccola lesione, serviranno altre settimane e rischia di saltare il Napoli

“Speravo fosse un recupero più veloce: gli esami fatti ieri hanno mostrato una piccola lesione. Ci vorrà qualche settimana in più”. Con queste parole Gasperini ha spiegato le condizioni di Paulo Dybala, fermato da un problema muscolare dopo la sfida di Champions League con il Real Madrid. L’allenatore della Roma sperava in un rientro rapido, ma gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di lieve entità che costringerà l’argentino a uno stop più lungo del previsto.

Dybala verso il forfait con il Napoli

Dybala salterà dunque anche la sfida con il Napoli, in programma sabato. Una tegola per i giallorossi, già privi di Koné, che rischia un lungo stop per la lesione al flessore della coscia, e per un attacco che aveva già dovuto fare i conti con la squalifica di Malen, che però sarà regolarmente a disposizione contro gli azzurri avendo scontato il turno di squalifica col Genoa.