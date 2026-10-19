Juventus, ansia per Conceicao: sospetta lussazione alla spalla e un mese di stop

Juventus, ansia per Conceicao: sospetta lussazione alla spalla e un mese di stopTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Serie A
di Arturo Minervini
La sconfitta contro i biancocelesti rischia di lasciare conseguenze anche sul fronte degli infortuni.

Juventus, tegola Conceicao dopo il ko con la Lazio: si teme un lungo stop. La sconfitta contro i biancocelesti rischia di lasciare conseguenze anche sul fronte degli infortuni. L'esterno portoghese ha riportato un problema alla spalla durante il secondo tempo, in seguito a uno scontro di gioco. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Conceicao sarà sottoposto oggi agli esami strumentali per chiarire l'entità dell'infortunio.

Juve, Conceicao può star fuori un mese

In casa bianconera si teme una lussazione della spalla, che potrebbe costringere il calciatore a uno stop di circa un mese, con un possibile rientro soltanto dopo la prossima sosta per le Nazionali. Si attende ora l'esito degli accertamenti per conoscere i tempi di recupero.