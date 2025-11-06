Sky: "Lukaku intensifica i carichi e vuole esserci già in Supercoppa"
Romelu Lukaku scalpita. La scorsa settimana era tornato a Napoli, sabato era in tribuna al Maradona, da venerdì lavora da solo e, secondo Sky Sport, in questi giorni sta intensificando i carichi per tornare quanto prima, ovviamente sempre senza forzare i tempi. L'obiettivo è farcela per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan in programma il 18 dicembre.
Lukaku è fermo dal 14 agosto dopo l'infortunio contro l'Olympiakos in amichevole, l'ultima prima della fine del ritiro. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra l'esito degli esami strumentali. Per lui niente operazione, terapia conservativa con riabilitazione in Belgio e ora ultimo mese prima del rientro in Italia a Castel Volturno. Un mese o un mese e mezzo, si vedrà. L'obiettivo comunque per dicembre è tornare in campo.
