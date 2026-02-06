Quanta abbondanza in attacco: la strategia di Conte per il nuovo tridente

L'attacco ora abbonda, almeno nei singoli, con il mercato e il ritorno di Lukaku la cui condizione è in crescita. Contro il Genoa, domani, Conte è pronto a blindare il tridente delle ultime partite, Elmas e Vergara dietro Hojlund, ma ora alle loro spalle ci sono diverse soluzioni alternative. Big Rom su tutte, che ha accumulato minuti in settimana durante l'allenamento congiunto contro il Giugliano, ma anche Alisson Santos e Giovane, in gol proprio mercoledì (doppietta per l'ultimo arrivato) e pronti a dare il proprio contributo a partita in corso.

Il Napoli adesso parla anche brasiliano e sugli esterni ci sono rinforzi capaci di poter cambiare volto ad una partita. Lo scrive il Cds oggi in edicola.