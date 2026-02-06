Sterling-Napoli, cosa c'è di vero? Affare possibile a una condizione

Raheem Sterling torna ad affacciarsi sul mercato del Napoli. L'attaccante inglese ha chiuso la sua esperienza al Chelsea, liberandosi dal contratto e diventando un’occasione che diversi club europei stanno valutando. Tra questi, secondo il Sun, è riemersa anche la pista azzurra.

Il Corriere dello Sport scrive: "Il Napoli osserva e riflette, sostiene il tabloid inglese. Il profilo è di altissimo livello internazionale e garantirebbe esperienza, strappi e profondità offensiva, ma l’operazione resta complessa soprattutto per i costi complessivi dell’ingaggio. Il club azzurro, già attento agli equilibri economici della rosa, non intende fare passi più lunghi della gamba. Sterling, dal canto suo, cerca una nuova sfida che gli permetta a 31 anni di rilanciarsi dopo stagioni altalenanti. Per ora si tratta di una suggestione di mercato, ma il Napoli resta alla finestra: se le condizioni dovessero cambiare, l’inglese potrebbe tornare d’attualità".