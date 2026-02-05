Tuttonapoli Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Conte recupera due pedine, c'è un ballottaggio

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli di Antonio Conte ha bisogno di un altro successo per provare a lasciarsi definitivamente alle spalle l'eliminazione dalla Champions League. Questo sabato alle ore 18:00 gli azzurri sono attesi allo Stadio Ferraris dal Genoa di Daniele De Rossi: una trasferta tutt'altro che agevole, contro una squadra in ottima salute e soprattutto difficile da superare in casa dall'arrivo del nuovo tecnico. Dopo il grande pessimismo per l'infortunio del capitano Giovanni Di Lorenzo, c'è almeno una nota lieta per Conte (fresco del premio Panchina d'oro): i recuperi di Rrahmani e Politano.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritrova due pedine fondamentali: Rrahmani e Politano hanno recuperato e saranno convocati. Nel 3-4-2-1, Meret tra i pali, in difesa oltre Juan Jesus e Buongiorno, proprio il kosovaro può sostituire l'infortunato Di Lorenzo, altrimenti toccherà ad Olivera. In mediana agirà il solito duo Lobotka-McTominay, sulle corsie laterali poi confermato Spinazzola mentre Gutierrez è in vantaggio su Politano che non è ancora al meglio per giocare titolare. Nessun dubbio su Elmas e Vergara che si muoveranno sulla trequarti a sostegno del centravanti Hojlund. Pronti a subentrare dalla panchina i nuovi acquisti Giovane e Alisson Santos.

Le ultime sul Genoa

Daniele De Rossi ha trovato certezze in un determinato undici e difficilmente cambierà qualcosa. Il sistema di gioco è il 3-5-2, in porta il neo acquisto Bijlow, nel trio di difesa l'ex azzurro Ostigard con Marcandalli e Vasquez ai lati. Sugli esterni di centrocampo intoccabili Norton-Cuffy e Martin, in cabina di regia Frendrup coadiuvato da Malinovskyi e Ellertsson, quest'ultimo in pole su Amorim. Il tandem d'attacco sarà composto da Colombo e Vitinha.

Stadio Luigi Ferraris (Genova) sabato 7 febbraio ore 18:00

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi

Ballottaggi: Ellertsson-Amorim 55-45%

Indisponibili: Baldanzi, Gronbaek, Siegrist

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Juan Jesus, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Rrahmani-Olivera 55-45%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Neres, Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Mazzocchi (in dubbio)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli