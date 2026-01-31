Vergara a Dazn: "Che emozione due gol al Maradona! Scudetto? Non rinunciamo"
Antonio Vergara, autore del primo gol ed MVP di Napoli-Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita: “Ho preso una botta in faccia e ha iniziato a girarmi la testa, ma ora sto meglio, mi sto riprendendo”.
Metaforicamente gira la testa anche per due gol di fila sotto la Curva B: “Sì, emozionante, non me lo aspettavo di fare due gol di seguito: il mister mi chiede di dare una mano e penso di starlo facendo”.
Con una competizione in meno non si può già rinunciare allo Scudetto: "No, noi pensiamo di giocare partita dopo partita. Aspettiamo che lassù sbaglino qualcosa e noi pronti ad approfittarne".
