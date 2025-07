Ufficiale Napoli Basket, arriva un altro colpo! Contratto annuale per l'ala texana Flagg

vedi letture

Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Savion Flagg. L’ala USA (201 cm) nasce il 26 Maggio 1999 ad Alvin in Texas. Savion si è formato al college con i Texas A&M Aggies dove ha giocato per quattro stagioni dal 2017 al 2021. Successivamente ha disputato l’ultimo anno di eleggibilità con i Sam Houston State Bearkats chiudendo la stagione con 18.6 punti, 8.1 rimbalzi e 2.2 assist di media in 32 gare.

Nel 2022 il suo trasferimento in Europa dove ha iniziato la sua carriera da professionista firmando in Grecia con il Lavrio. Con la compagine greca ha totalizzato in 21 partite di campionato medie di 14.5 punti, 7.2 rimbalzi e 3.8 assists. Nel giugno del 2023 è stato inserito nel roster dei Phoenix Suns per la NBA Summer League. Ad inizio stagione è stato ingaggiato in Germania dal Telekom Baskets Bonn. Nella BBL ha prodotto 9 punti, 5 rimbalzi e 1.6 assist e ha raggiunto i quarti fi finali della Champions League con medie di 7.1 punti, 5.3 rimbalzi e 1.3 assist in 15 incontri.

La scorsa stagione si è trasferito in Lituania, dove con il Rytas Vilnius ha raggiunto la finale del campionato con medie stagionali di 9.2 punti, 3.8 rimbalzi e 1.9 assist. Al suo attivo anche 12 gare di BCL, con medie di 7.9 punti, 3.5 rimbalzi e 1.8 assist.

Dichiarazioni di Coach Magro: “Siamo felici di avere Savion con noi per la prossima stagione. Credo sia un giocatore che va perfettamente ad implementare il nostro reparto esterni. Ho avuto il piacere nella passata stagione di apprezzare le sua qualità tecniche ed atletiche oltre ad aver dimostrato dedizione ed atteggiamento. Sono certo che abbia l’ambizione e la motivazione giusta per continuare a crescere insieme a noi.”