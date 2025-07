Roberto Insigne: "Mio fratello alla Lazio? Ha un bel rapporto con Sarri..."

Roberto Insigne, fratello dell'ex capitano del Napoli Lorenzo, è intervenuto a margine della partita Avellino-Lazio per il 3° Memorial “Sandro Criscitiello”. Di seguito le sue dichirazioni: "Mio fratello l’ho sentito poco fa, mi ha detto che la guardava la partita. Non la guarderà dagli spalti perché è in vacanza e si sta rilassando un pochino. Lorenzo Insigne alla Lazio? Questo non lo so, di sicuro domani guarderà tutta la squadra. Sul legame con Maurizio Sarri? Sicuramente hanno un bel rapporto”.