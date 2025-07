Sodinha difende i De Laurentiis: "Bari? Avere dietro il club Napoli non è una brutta cosa"

Felipe Sodinha, ex calciatore, ai microfoni di TuttoBari ha parlato tra i vari argomenti anche della doppia proprietà dei De Laurentiis: "Capisco che qualcuno si senta messo in secondo piano, ma avere dietro una società come il Napoli non è una brutta cosa. I prestiti fanno parte del sistema, certo, a volte i tifosi restano delusi, ma il calcio oggi è anche questo. Oggi non è più tutto meritocratico. Non sempre gioca chi è più bravo.

Secondo me è una società seria, che vuole fare bene e che ha progetti importanti. Vedere il Bari in B mi fa male, ma credo abbiano la volontà di portarlo nella categoria che merita. E la Serie A è la casa giusta per il Bari, per lo stadio, la tifoseria, la storia. E io vedendo da quello che ha fatto durante questi anni qua, almeno ci ha provato. Poi non è mai facile portare una squadra in Serie A così veloce, però credo sia una società valida, una società importante, che ha dei progetti. Sul calcio di oggi? Purtroppo il calcio è brutto da vedere. Non c’è più amore, non c’è più passione per quello che facciamo. Dietro c’è una mafia, non è più chi è più bravo a giocare: si fanno favoritismi, contano le relazioni”.