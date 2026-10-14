Prima pagina “3 soldi 3 gol, incubo Inter e crollo Napoli”: la prima di Tuttosport

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Tuttosport in prima: “3 soldi 3 gol, incubo Inter” e “crolla pure il Napoli in Champions”. Notte nera per le italiane

“3 soldi 3 gol, incubo Inter”: è il titolo che apre la prima pagina per raccontare la serata nerazzurra. Il gioco di parole sul cognome di Tresoldi, già protagonista del titolo scelto dal Corriere dello Sport, mette l’accento sul peso dei tre gol incassati dalla squadra di Chivu, in una notte europea che si trasforma in un vero incubo. Una sconfitta pesante, che rischia di complicare il cammino dei campioni d’Italia nella League Phase e che conferma la difficoltà delle italiane nella serata di Champions League.

“Crolla pure il Napoli in Champions”

Accanto alla notte amara dell’Inter, il giornale dedica spazio anche agli azzurri: “crolla pure il Napoli in Champions”. Una formula che accomuna le due squadre nello stesso destino e fotografa la batosta di Villarreal, arrivata dopo il ko casalingo con l’Arsenal. Per il Napoli di Allegri, a zero punti dopo due giornate, la strada verso i playoff si fa stretta: ne servono 12 su 18 e il calendario propone prima il Bodo/Glimt, poi Porto e Manchester City. Come racconta la prima pagina di Tuttosport, per le italiane è stata una notte da dimenticare, e adesso servono risposte immediate.