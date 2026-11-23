Live De Bruyne in conferenza: “A me piace giocare a calcio, non solo lanci o duelli! Ruolo? Dove creo pericoli. Sul futuro…”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, interverrà in conferenza per rispondere alle domande della stampa alla vigilia della partita contro la sua ex squadra, il Manchester City, valida per la quinta giornata della league phase di Champions League. Come di consueto, potete seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.net.

19.00 - La conferenza stampa era programmata alle ore 19, ma subirà un ritardo significativo. L'aereo Napoli non è ancora atterrato.

19.23 - Il Napoli è appena arrivato in città, servirà quindi attendere ancora prima del possibile inizio della conferenza.

20.05 - Cresce l'attesa per le parole di Massimiliano Allegri e di Kevin De Bruyne. L'inizio della conferenza stampa è stato posticipato poiché l'aereo della squadra azzurra è atterrato solo alle 18:17 locali (19:17) italiane, ma ormai non manca molto.

20.15 - Inizia la conferenza stampa.

In quale ruolo preferisci giocare? "Nella mia carriera ho giocato in tanti ruoli, ho cambiato spesso posizione. Per me il ruolo è sempre dinamico nel calcio, gioco in base al mio sentimento in campo, dove trovo gli spazi, dove credo di essere più pericoloso. Penso di star giocando bene quest'anno, quindi poco importa il dove".

Abbiamo letto delle dichiarazioni sulla tua volontà di restare o meno. Sono state mal interpretate? "A essere onesto sono abbastanza dispiaciuto. Se andate a leggere l'articolo, che voi non avete letto, capirete quello che lei ha detto. Io ero fuori in Belgio, poi si sono dette tante cose e ci sono state brutte reazioni nei confronti di mia moglie. Ho visto nella stampa delle foto di casa mia, il che non va bene. So che dei giornalisti in Italia hanno creato questa situazione e non so perché. Voi non conoscete la mia vita privata. Non avete il diritto di esprimervi sulla mia vita privata. È stata una situazione sgradevole per me e per mia moglie".

Le voci sull'addio al Napoli sono invece fondate? "Posso dire ben poco a questo punto. Ho giocato al 400% fino ad ora. Non ho più 20 anni, ne ho quasi 36, quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione. In questo momento c'è ben poco da dire, sto giocando bene, sto cercando di aiutare la squadra a far bene. Non sono mancate le sfide quest'anno, sono successe tante cose"

Con le tue caratteristiche ti trovi meglio in un calcio propositivo rispetto a uno stile più attendista? "Sono più abituato a giocare così nella mia carriera, anche in Belgio con la Nazionale. Quindi è più facile per me quello stile di gioco. Però ho l'impressione di giocare ben anche con il Napoli: ho creato tante occasioni, lavoro per la squadra. Vorremmo essere tutti nelle prime posizioni in classifica, però vedo poche differenze tra quello che faccio al Napoli e quello che faccio al Belgio. Ho giocato quasi tutte le partite, cosa posso chiedere di più?".

Il Manchester City presserà alto, la soluzione può essere giocare dentro il pressing? "Più o meno so come gioca il City, conosco Enzo Maresca e il suo modo di giocare, il suo pressing. Noi dobbiamo avere coraggio, non possiamo fare solo lanci lunghi e duelli. A me piace giocare a calcio, giocare palla al piede è più difficile, giocare senza il possesso è più facile. Dovremo trovare sia soluzioni tra le linee che passaggi per scavalcarli, oggi ci siamo allenati un po' su questo".

Cosa ne pensi del verdetto sulle accuse al Manchester City? "Onestamente, mi sento come sempre. Per come mi ha trattato questa società, per tutto quello che abbiamo fatto insieme. Sono successe tante cose, sono molto fiero di quello che ho fatto come giocatore del City, è il mio club. Voglio bene ai proprietari, ho parlato spesso con loro, anche di come si gestisce un club fuori dal calcio giocato. Anche la gente ha trattato in maniera eccezionale me e la mia famiglia".

Una delle sanzioni potenziali sarebbe la cancellazione dei titoli che hai vinto: "Non cambia nulla, non cambia il modo in cui abbiamo giocato. Ci sono delle regole e tutti giocano al limite di queste regole, direi. La cosa più importante sono le relazioni e quello che ho fatto con i miei compagni di squadra. Io ho dato sempre il massimo, non credo che le persone cambierebbero opinione di me".

20.25 - Termina la conferenza stampa.