Focus sul mercato del Napoli: stasera alla DS le ultime di Venerato

vedi letture

Stasera dopo Spagna-Portogallo andrà in onda la 'Domenica Sportiva Estate' alle 23.30 circa su Rai2, condotta da Sabrina Gandolfi e curata da Alda Angrisani. In diretta per le ultime notizie di calciomercato dell'esperto Ciro Venerato. Confermato il consueto focus sul Napoli, assoluto protagonista del mercato estivo.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).