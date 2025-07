Ufficiale Pomeriggio libero per gli azzurri: niente allenamento, conferenza Marianucci rimandata

Luca Marianucci, nuovo acquisto del Napoli, doveva parlare oggi per la prima volta in conferenza stampa dal teatro comunale di Dimaro alle ore 15. La presentazione è stata però spostata a domani. Inoltre l'allenamento previsto per questo pomeriggio è stato annullato, la squadra avrà una mezza giornata di riposo. Domani segui le parole di Marianucci su Tuttonapoli.net. Il giocatore, ieri titolare in amichevole contro l'Arezzo, andrà a completare la batteria dei centrali a disposizione di Conte come confermato ieri in diretta tv dal suo agente.

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Marianucci, Di Lorenzo e Politano: “Marianucci? Quando il Napoli lo ha preso avevamo la consapevolezza che Conte sul campo è il più bravo a migliorare i giocatori. Sappiamo che con lui può avere grossi margini di crescita. Farà sicuramente parte dell’organico, il Napoli ha tre partite a settimana, ci sono tante competizioni e gli imprevisti sono tanti e ci potrà essere spazio per tutti. Personalmente io ho grande fiducia in Luca che sa lavorare bene e sa sfruttare le sue occasioni. Conte per fortuna non guarda la carta d’identità ma solo il lavoro settimanale. Se il suo rendimento sarà di livello, il mister non si farà problemi”.