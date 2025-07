Dramma nel mondo del calcio: è morto l'ex Fiorentina Pin, aveva 64 anni

vedi letture

Una notizia choccante colpisce il mondo del calcio e la Fiorentina in particolare. Nella giornata di martedì 22 luglio poco dopo l’ora di pranzo Celeste Pin, 64 anni, ex difensore della squadra viola, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via dei Massoni, sulle colline sopra Careggi. Si pensa a un gesto volontario. In casa di Pin sono intervenuti il 118 e la polizia. Ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario è stato vano. Lo riporta La Nazione.

La notizia della morte di Pin si è sparsa rapidamente in città a Firenze e negli ambienti del calcio in tutta Italia. Era molto conosciuto anche per il suo impegno nel calcio di base e per le sue partecipazioni a eventi e trasmissioni locali dedicate alla Fiorentina. Nel 2022 era stato inserito nella Hall of Fame del club gigliato.