Accostato al Napoli, Zaniolo sul mercato: "Voci normali, ma io volevo rimanere all'Udinese"

Nicolò Zaniolo è fermo ai box per infortunio e non vede l'ora di tornare in campo con l'Udinese. Dopo la stagione scorsa però non è sempre stato sicuro che avrebbe continuato a vestire la maglia friulana, come spiega a GOAL: "È stata un'estate un po' turbolenta, che mi ha fatto riflettere e capire realmente cosa volevo. La mia intenzione è sempre stata quella di rimanere qua, perché mi sono trovato veramente bene.

Qui per me è una famiglia: mi ha accolto, sostenuto e aiutato in tutto e per tutto. Nutro un grande senso di appartenenza e riconoscenza verso questa società. Nel calcio ci sono tante dinamiche contrattuali... c'è stata una piccola trattativa, ma per fortuna tutto si è chiuso nel verso giusto. Quando fai una stagione positiva è normale che ci siano voci che ti accostano a grandi club, ma io volevo sentire prima l'Udinese. La loro intenzione era tenermi e ora spetta a me ripagare la fiducia in campo".