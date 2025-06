ADL aveva avvertito tutti: ricordate la sua frase sul mercato?

"Noi stiamo sul mercato e prima di un mese non ne sapremo nulla". Era il 4 giugno quando, a margine della presentazione dei ritiri estivi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, pochi giorni prima di annunciare De Bruyne e Marianucci, spiegava che il mercato del Napoli si sarebbe acceso soprattutto a luglio. Aveva ragione, o quasi. Così come sulle valutazioni gonfiate in questo periodo. Siamo a fine giugno e c'è attesa per il prossimo colpo che potrebbe essere Noa Lang dal PSV.

"Voi tutti i giorni scriverete che stiamo comprando 50 giocatori. Quando vi leggo mi faccio un sacco di risate, abbiamo già comprato 70 giocatori, tutti quelli sul mercato sono già del Napoli, quindi inutile parlarne, avete scritto tutto voi...". Il motivo era economico: "Io vorrei avere subito i giocatori a disposizione, però ci sono due problemi. Se tu vuoi spendere un 30% di più puoi anche definirli domani mattina. Se invece tratti sapendo che ci sono altri club, chi cede fa i suoi interessi aspettando le preferenze dei giocatori".