Calciomercato Napoli, il borsino: stop Ndoye, si chiude per Lang! E tutto su Nunez

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Non ha portato a nulla di concreto l'incontro col Bologna per Ndoye e Beukema. I due giocatori, che hanno ricevuto proposte d'ingaggio importanti dal Napoli, probabilmente proveranno a spingere per il trasferimento, che viene inteso come salto importante per la loro carriera, ma la distanza tra club è importante. Circa 45mln per l'attaccante svizzero e 35mln di euro per il centrale difensivo: 80mln di euro quindi la richiesta complessiva del club rossoblù, legittima ma lontanissima dalle idee del Napoli che ad oggi forse resta in corsa solo per il difensore classe '98 (ma provando a superare i 25mln con i bonus). Le parti si ri-aggiorneranno, ma probabilmente solo l'inserimento di una contropartita gradita al Bologna (ad esempio Zanoli) può riaprire l'affare.

Intanto in giornata è arrivato l'annuncio di Caprile al Cagliari: 8mln di euro al Napoli per poter aumentare l'ulteriore tesoretto (con i 9mln di Natan ed i 6 di Gaetano) ed in entrata il Napoli è tornato su una vecchia pista di gennaio, Noa Lang del Psv, chiudendo nuovamente l'intesa col giocatore per provare a finalizzare in queste ore col Psv. Un affare da circa 28mln di euro complessivi, bonus inclusi, per il primo dei due esterni che ha in mente il Napoli. Ed un modo forse anche per pazientare sull'altro fronte e far calare le pretese del Bologna. In ogni caso il Napoli ha ancora ulteriori piste aperte: Chiesa che può lasciare il Liverpool per una decina di milioni di euro e può ridursi l'ingaggio pur di rientrare in Italia. Ma il Napoli vuole provarci prima per Sancho. Per l'attaccante resta in corsa Lucca, considerando la crescita dell'ultimo periodo e le caratteristiche che piacciono molto a Conte (che lo elogiò pubblicamente dopo Napoli-Udinese), ma il Napoli vuole prima fare tutto il possibile per la prima scelta, Darwin Nunez del Liverpool. Già in giornata sono previsti ulteriori contatti con i reds per capire se ci sono margini, dopo aver incassato l'ok del giocatore al progetto azzurro.

L'obiettivo è anche un dodicesimo di assoluto valore ed il Napoli è tornato su Milinkovic-Savic del Torino che ha una clausola da 19mln di euro per l'Italia ed a Baroni piacerebbe riavere a disposizione Ngonge, ma il club azzurro vuole rifletterci e nel frattempo annuncerà il rinnovo di Meret. Parallelamente Manna lavora alle uscite, tante tra gli esuberi rientrati, chi non rientra nei piani ed i giovani da piazzare. In attesa di Osimhen, che deciderà dopo le vacanze estive, focus anche sulle operazioni 'minori': Zanoli, oltre al Bologna, piace anche all'Udinese così come non mancano le offerte (per ora in prestito, soprattutto dalle neo-promosse) per Cheddira e Zerbin. Per Simeone invece c'è forte il Pisa, ma il Napoli vuole monetizzare.

Di seguito il riepilogo al 24 giugno ore 12.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (a titolo definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 99% (a titolo definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Lang 50% (Psv)

Nunez 40% (Liverpool)

Lucca 30% (Udinese)

Beukema 30% (Bologna)

Juanlu 30% (Siviglia)

Milinkovic-Savic 25% (Torino)

Chiesa 20% (Liverpool)

Sancho 20% (Man United)

Ndoye 20% (Bologna)

Chalobah 10% (Chelsea)

Musah 10% (a titolo definitivo per 25mln, Milan)

Nusa 5% (Lipsia)

Bonny 5% (Parma)

Zhegrova 5% (Lille)

David 1% (svincolato)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Lindstrom 99%

Hasa 99% (in prestito)

Vergara 99% (in prestito)

Zanoli 99% (a titolo definitivo)

Obaretin 99% (in prestito, Lugano)

Sgarbi 99% (in prestito)

D'Agostino 99% (in prestito)

Vilardi 99% (in prestito)

Cioffi 99% (in prestito)

Ambrosino 99% (in prestito)

Marranzino 99% (in prestito)

Vigliotti 99% (in prestito)

Marchisano 99% (in prestito)

Cajuste 99%

Spavone 99% (in prestito)

Cheddira 99%

Mezzoni 99% (in prestito)

Coli Saco 99% (in prestito)

D'Avino 99% (in prestito)

Iaccarino 99% (in prestito)

Osimhen 90% (a titolo definitivo)

Zerbin 90% (a titolo definitivo)

Popovic 80% (in prestito)

Folorunsho 80%

Ngonge 80%

Simeone 70%

Mazzocchi 60%

Raspadori 30%

Anguissa 10%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rafa Marin, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2030 - Marianucci

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno, McTominay, Gilmour

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Neres (+1)

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Olivera, Mazzocchi (+1) Politano, Lukaku, Anguissa, De Bruyne (+1)

2026 - Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola, Juan Jesus

2025 - Contini, Meret

(anni di opzioni a favore del club)