Retroscena De Bruyne: non solo MLS e Arabia, ha rifiutato anche Juve e Liverpool

Prima di scegliere il Napoli, Kevin De Bruyne ha valutato diverse opzioni per il suo futuro, inizialmente preferendo rimanere in Inghilterra, dove la sua famiglia si sentiva a casa. C'è stato un contatto con il Liverpool, ma i Reds avevano altri obiettivi e non gli garantivano un ruolo da titolare. Altre offerte, come quelle da Juventus e Galatasaray, si sono rivelate poco concrete. Nonostante i legami con Emenalo, un trasferimento in Arabia Saudita non è mai stato preso seriamente in considerazione per mancanza di un progetto convincente.

Tra le opzioni più attraenti c'era l’Inter Miami, ma i posti da "giocatore designato" erano già occupati. I Chicago Fire si sono fatti avanti con un’offerta concreta e un progetto ambizioso, apprezzato da De Bruyne. Tuttavia, l'interesse del Napoli - rafforzato dal lavoro di Giovanni Manna, dai consigli di Lukaku e Mertens e dal legame affettivo con la città - si sono rivelati decisivi. La Champions League e la possibilità di restare in Europa - riferisce The Athletic - sono stati i fattori chiave. Dopo aver rifiutato Chicago, il belga ha scelto il Napoli per la nuova fase della sua carriera.