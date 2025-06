Lang si avvicina! Sky: accordo con il giocatore e contatti positivi Napoli-PSV

In primo piano

Oggi alle 19:12 In primo piano

Il Napoli accelera sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le corsie offensive. In attesa di sviluppi sulla trattativa per Dan Ndoye con il Bologna, il club azzurro si avvicina sensibilmente a Noa Lang. L’attaccante ha già dato il proprio gradimento alla destinazione e in queste ore - riferisce Sky Sport - contatti tra la dirigenza partenopea e quella olandese sono stati positivi.

L’operazione si sta definendo sulla base di 28 milioni di euro. Per Lang, classe 1999, è pronto un contratto fino al 2030 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. La chiusura potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. L'esterno, fa sapere l'emittente satellitare, sarebbe entusiasta di essere allenato da Conte e di giocare con il Napoli.