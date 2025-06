De Maggio: "Tre buone notizie per il Napoli! Se si scioglie una matassa, proverà un triplete!"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha parlato del mercato del Napoli: "Ci sono tre buone notizie che riguardano il Napoli. La prima è che il Napoli accelera per Noa Lang, proverà a chiuderlo nelle prossime 72 ore. Accordo di 22mln più 3 di bonus col PSV. La seconda buona notizia è che Darwin Nunez dà l’ok a venire a Napoli, che forte sì del calciatore va a trattare con il Liverpool. La terza, che come cronologia metterei in cima alle buone notizie, è che nonostante la situazione molto intrigata, si sta lavorando in queste ore per la cessione di Osimhen all’Al-Hilal.

Sembrerebbe che finalmente si vede la luce, dopo un’offerta monstre che hanno fatto gli arabi al calciatore, un contratto triennale da 40mln. L’intermediario di questa trattativa è Federico Pastorello, che ha già portato Simone Inzaghi all’Al-Hilal, sta trattando con gli arabi. Il calciatore sembrerebbe ora convinto, anche dalle cifre. Quindi finalmente il Napoli avrebbe i 75mln di euro della clausola da investire subito sul mercato, si liberebbe di Osimhen e del suo ingaggio e di questa matassa difficilissima da sciogliere, pronti a immetterli sul mercato per provare un triplete di mercato: Darwin Nunez, Ferico Chiesa e Noa Lang".