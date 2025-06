Non solo Napoli per Sancho, dall'Inghilterra: "Offerta Fenerbahce migliore, contatto con Mou"

Non solo Napoli e Juventus, tra i club che hanno nel mirino Jadon Sancho, esterno offensivo in uscita dal Manchester United, c'è anche il Fenerbahce di José Mourinho. A riferire gli ultimi aggiornamenti sull'esterno offensivo inglese è CaughtOffside, in collaborazione con il giornalista Buchi Laba: "Il Fenerbahce ha fatto un'offerta a Jadon Sancho: è la più alta che abbia ricevuto finora quest'estate e che il giocatore sta seriamente considerando.

Non c'è ancora nessuna decisione definitiva, con Napoli e Borussia Dortmund interessate anche loro e che hanno fatto offerte all'inglese. Anche l'Arsenal ha chiesto informazioni sull'ala del Manchester United, ma non ha dato seguito al sondaggio.José Mourinho vuole Sancho e ha parlato con il giocatore. Se Sancho dicesse di sì al Fenerbahce, non si prevede che sarà un affare difficile con il Manchester United, che è desideroso di vendere. II Fenerbahçe ha un altro obiettivo in Premier League, che verrà confermato in seguito.