ADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."

vedi letture

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Gran Galà del Calcio 2025: "Il problema sono sempre gli infortuni che sono imponderabili: non si possono prevedere. Nessuno si sarebbe aspettato che sette giocatori di quel livello venissero a mancare, ci può stare che uno sbagli qualcosa. Si fa sempre una grande tragedia o una grande festa: le cose serie nel calcio purtroppo non esistono, lo dovremmo gestire noi ma le istituzioni calcistiche ci prendono per mano e ci trascinano nei loro percorsi dorati, a loro interessa solo il mantenimento della poltrona e noi veniamo utilizzati come se fossimo merce di scambio, della loro condizione e supremazia. Il calcio è vecchio, anzi stravecchio.

Come si fa? Si cerca sempre di togliere molto ai campionati nazionali, se non ce la faranno più e siamo lì lì: il calcio non appartiene a 3-4 nazioni, ma al mondo intero. Bisognerebbe capire dove stanno i problemi di una non finanziabilità del calcio stesso. Bisogna, dal mio punto di vista, sparecchiare la tavola da tutto ciò che è vecchio: facciamo tutti questi regolamenti, parliamo di impresa e imprenditorialità ma ci comportiamo da impiegati di un grande sistema in cui comandano solo due personaggi. Mi sembra un po' triste e anacronistico, irreale: andiamo verso un futuro fatto di lA e innovazione completa, che nella mia vita non è mai mancata, mentre è quello che manca al calcio".

Ci dice qualcosa sulla scaltrezza di Allegri?

"Ragazzi non mi metto a parlare di Allegri..."

Poi prosegue: "Tutti fanno domande poco pertinenti. Se uno ha molti incidenti è chiaro che ci può essere un momento di sconforto che può contaminare lo spogliatoio, ci sono partite che vengono prese non come dovrebbero. Molti minimizzano il Bologna che è una grande squadra e che ha un grande allenatore. Quando perdemmo contro il suo Spezia gli andai a fare i complimenti. Io sono rimasto sempre affezionato a Italiano, lo stimo e sta facendo un gran percorso“.

Sulla stagione attuale: “Sul Napoli io sono convinto sia più forte dell’anno scorso. I giocatori nuovi vanno fatti affezionare alla nuova maglia, questi incidenti hanno permesso ai nuovi di mostrare le loro capacità. Io sono convinto che continueremo a fare un grande campionato ma va considerato che siamo in 20, bisogna avere rispetto delle altre squadre. Sarà un bellissimo campionato, siamo tutti là“.

Negli ultimi due anni il Napoli ha vinto due Scudetti, il più emozionante? “L’emozione in quante tale non può avere riferimenti precisi, si vive in un momento. Di solito si fa una gran confusione con cos’è l’amore. Molti credono sia un’emozione invece è un momento perfetto e pochi riescono ad averlo e a valutarlo. Ci vuole grande considerazione, rispetto e sacrificio nel lavoro sempre che tu lo faccia con amore“.

Su David Neres: "Ce l’avevamo anche l’anno scorso e avevamo solo una competizione, era anche difficile far venir fuori tutti i calciatori. Quest’anno con più competizioni è chiaro che potendo giocare di più tutti possono evidenziare le loro capacità. Neres ha già fatto più gol della stagione scorsa e siamo all’inizio“.