Il Mattino: "La sfida di Conte: resta per vincere"
Nella prossima stagione il tecnico potrebbe proseguire sulla panchina azzurra: c'è voglia di conquistare altri trofei in questa piazza
"La sfida di Conte: resta per vincere", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del futuro dell'allenatore del Napoli. Il sommario: "Il contratto scade nel 2027: dai tempi della Juve mai così a lungo in un club". In taglio basso, una parentesi sul Maradona con le parole del Sindaco Manfredi: "Stadio, avanti con i lavori anche senza gli Europei". Di seguito la prima pagina integrale.
Copertina Da 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte di Arturo Minervini
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
Davide D'AlessioLiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone
Pierpaolo MatroneUfficialeNiente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: "Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!"
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
