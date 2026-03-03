Prima pagina

Il Mattino: "La sfida di Conte: resta per vincere"

Oggi alle 00:00Notizie
di Davide Baratto
Nella prossima stagione il tecnico potrebbe proseguire sulla panchina azzurra: c'è voglia di conquistare altri trofei in questa piazza

"La sfida di Conte: resta per vincere", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del futuro dell'allenatore del Napoli. Il sommario: "Il contratto scade nel 2027: dai tempi della Juve mai così a lungo in un club". In taglio basso, una parentesi sul Maradona con le parole del Sindaco Manfredi: "Stadio, avanti con i lavori anche senza gli Europei". Di seguito la prima pagina integrale.