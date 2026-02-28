Live Verona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone

Finisce qui, il Napoli vince in extremis e conquista tre punti fondamentali per la lotta Champions, in attesa dello scontro diretto tra Roma-Juventus.

97' GOOOOOOL! Torna al gol Romelu Lukaku. Così come contro il Genoa, anche a Verona, l'ultimo pallone risulta essere decisivo. Cross in mezzo e nella mischia Big Rom trova il gol vincente.

93' Il tiro di Gagliardini termina largo.

90' Concessi 5' di recupero.

90' Cartellino giallo per Juan Jesus.

84' Cross di Mazzocchi, il colpo di testa di Gutierrez non è pericoloso.

82' Cambi per il Verona: fuori Harroui e Akpa Akpro, dentro Slotsager e Niasse.

81' Cartellino giallo per Harroui.

80' Il tiro di Elmas al limite dell'area di rigore sul passaggio di Lukaku è centrale, respinge Montipò.

78' Cambi per il Napoli: fuori Vergara e Politano, dentro Giovane e Mazzocchi.

75' Cartellino giallo per Suslov.

73' Doppio cambio per il Napoli: fuori Alisson e Lobotka, dentro Lukaku e Gilmour.

71' Cartellino giallo per Elmas.

70' Cambio per il Verona: fuori Okegoye, dentro Suslov.

69' Ammonito Antonio Conte per proteste.

65' Il Verona pareggia in seguito ad un calcio d'angolo. Il pallone arriva nella zona di Akpa Akpro che calcia e trova la deviazione decisiva di Hojlund.

60' Ammonito Paolo Sammarco (allenatore Hellas Verona) in seguito a proteste plateali.

58' Controlla e calcia Vergara dopo il passaggio di Alisson, il tiro termina alto sopra la traversa.

56' Brutta entrata di Vergara su Frese, cartellino giallo.

52' Primo cambio per il Napoli: fuori Spinazzola, dentro Gutierrez.

50' Il cross di Oyegoke si perde sul fondo.

19.06 Inizia il secondo tempo.

47' Termina il primo tempo al Bentegodi, Napoli in vantaggio con il colpo di testa di Hojlund.

47' Cartellino giallo per Akpa Akpro che ferma un scatenato Vergara.

45' Concesso 2' di recupero.

41' Cross di Oyegoke, centrale il colpo di testa di Sarr.

37' Palla di Spinazzola per Hojlund, che salta Montipò calcia ma trova il salvataggio del difensore del Verona.

31' Spinazzola tenta la giocata solitaria ma si porta il pallone sul fondo.

26' Edmundsson tenta un passaggio azzardato per Bowie, il pallone è troppo lungo.

23' Elmas calcia dalla distanza, para Montipò.

22' Harroui riceve un passaggio da Sarr e calcia, il pallone termina fuori.

18' Sarr prova a mettere un pallone pericoloso in mezzo ma non riesce a trovare nessun compagno libero.

10' Buona azione costruita dal Napoli. Il tiro di Spinazzola dalla distanza termina alto sopra la traversa.

8' Alisson mette un pallone nell'area di rigore, buona l'intenzione ma il pallone viene allontanato dalla difesa.

3' GOOOOOOL! Napoli in vantaggio con il colpo di testa piazzato di Hojlund. Il cross di Politano viene allontanato dalla difesa, lesto l'attaccante danese a battere di testa Montipò.

1' Il primo pallone della gara viene controllato dal Napoli, che lancia un pallone in avanti.

18.00 VERONA-NAPOLI E' INIZIATA!

17.30 - Prima del match contro l'Hellas Verona, Antonio Conte ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Ciò che non abbiamo mai sbagliato nelle ultime gare è l'atteggiamento, dovrà essere giusto anche questa sera. Iniziano a mancare poche partite in questo campionato e deve essere lo stesso, la voglia e la determinazione non sono in discussione. Doppia novità sugli esterni? Ho cambiato gli esterni perché prima della gara con l'Atalanta Mazzocchi e Gutierrez stavano meglio dal punto di vista fisico. Abbiamo messo dentro altre energie in queste settimane. Anguissa? Non so quanto tempo ci potrà mettere, ma sicuramente per sicurezza e autostima il rientro in gruppo è importante. Manca da più di tre mesi: non giocheranno i nomi ma chi mi dà più garanzie. Ci stiamo giocando il futuro e la competizione in cui andremo a giocare. Come sapete bene, cerco di scegliere il meglio perché nessuno si deve fare male".

17.20 - Prima del match contro l'Hellas Verona, Sam Beukema ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Sento la fiducia e vorrei dare il mio massimo, migliorandomi dopo ogni gara e ogni allenamento. In questo momento mi sento bene, mi sento pronto e voglio aiutare la squadra sempre. Abbiamo lavorato tutta la settimana bene e preparato al meglio la gara contro il Verona: dobbiamo essere più attenti ai nostri obiettivi, dobbiamo cercare di creare anche più occasioni chiave nella gara".

17.00 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan

Allenatore: Paolo Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco

Allenatore: Antonio Conte

16.45 - Al Bentegodi oggi ci sarà anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

16.00 - Matteo Politano ancora a caccia del primo gol. Ha preso parte a sei gol contro l'Hellas Verona in Serie A (due reti e quattro assist): solo contro il Milan ha partecipato a più marcature (sette) nel torneo (a quota sei altre quattro squadre); tuttavia, tra i calciatori che non hanno ancora segnato in questo campionato, solo Jesús Rodríguez ha tentato più conclusioni (37) di Politano (34).

15.30 - Vivi Verona-Napoli con noi su Radio Tutto Napoli prima, durante e dopo con il nostro inviato: potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android. RTN è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.

15.00 - Napoli in difficoltà nei secondi tempi? Di fronte però ci sarà l'Hellas Verona che è sia la squadra che ha segnato meno gol (sei) nei secondi tempi, sia quella che ha subito più reti (26) nelle seconde frazioni di gioco in questa stagione di Serie A.

13.30 - Nel 2026, nessuna squadra ha guadagnato meno punti dell'Hellas Verona in Serie A: solo tre in 10 partite (3N), come la Cremonese. Inoltre, in questo anno solare, gli scaligeri hanno subito ben 21 gol: record negativo al pari del Wolfsburg nei Big-5 campionati europei.

13.00 - Il Napoli ha perso nove delle 18 trasferte in questa stagione tra tutte le competizioni (7V, 2N) e nelle precedenti 16 stagioni solo una volta ha registrato almeno 10 sconfitte: 11 nel 2014/15, ma in 28 gare fuori casa.

Le ultime sul Napoli: ancora out Anguissa

Antonio Conte non rischia Zambo Anguissa e resta in dubbio McTominay. Dunque, 3-4-2-1 con Meret a difesa dei pali, pacchetto arretrato composto da Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. A guidare il centrocampo il solito Lobotka affiancato da Elmas, sulle corsie laterali Spinazzola e poi Gutierrez più di Politano; in attacco, ha convinto Alisson Santos che viaggia verso una conferma nel tandem con Vergara ed Hojlund.

Le ultime sull'Hellas Verona e le scelte di Sammarco

Paolo Sammarco ha tanti indisponibili e deve ridisegnare il suo undici titolare. Nel 3-5-2, Montipò in porta, Nelsson al centro del trio di difesa con Bella-Kotchap ed Edmundsson ai suoi lati. In cabina di regia uno tra Gagliardini e Akpa-Akpro coadiuvato da Harroui e Niasse, invece sugli esterni spazio a Frese a sinistra e ballottaggio Bradaric-Oyegoke a destra. In avanti, testa a testra tra Sarr e Mosquera per fare coppia con Bowie.

Dall'altra parte, l'Hellas Verona di Paolo Sammarco - subentrato a Zanetti senza riuscire a dare la scossa sperata - si ritrova all'ultimo posto con soli 15 punti, a meno nove dalla salvezza diretta e ormai matematicamente aggrappato a un filo sempre più sottile. L'ultima vittoria degli scaligeri risale a due mesi fa, e il Bentegodi, che dovrebbe essere un fortino, si è trasformato nel teatro delle loro illusioni perdute.

Dopo il pesante ko di Bergamo per mano dell'Atalanta, con le decisioni arbitrali di Chiffi ancora al centro della polemica e le parole del ds Manna che continuano a fare rumore, il Napoli si presenta al Bentegodi con una grande fame di riscatto. La sfida di Verona è diventata, nelle ultime ore, molto più di una semplice partita di campionato: è un banco di prova psicologico e tecnico per la squadra di Antonio Conte che rischia di essere risucchiata nella lotta per i posti Champions. Il calendario parla chiaro: con lo scontro diretto tra Roma e Juventus in programma nello stesso turno, battere i gialloblu potrebbe dare uno slancio significativo alla classifica.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Verona-Napoli!