Live Manna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"

Al termine di Atalanta-Napoli 2-1, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto in conferenza stampa.

Oggi non si può parlare di calcio. Non è il primo episodio arbitrale contro il Napoli: "Si può parlare di calcio, il Napoli ha fatto una grande partita come la settimana scorsa. Eravamo avanti 2-0, solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! E' sotto gli occhi di tutti! Solo loro lo hanno visto".

Cosa è più clamoroso? "Non funziona niente oggi, non capisco il protocollo. Non capisco le risposte. Anche in passato abbiamo avuti episodi sfortunati ma anche fortunati, a fine campionato si compensano. Non ci siamo mai lamentati. A Torino c'era rigore su Hojlund il mister non ha parlato mai di errori arbitrali. Facciamo un certo tipo di partita e uscire senza punti non per demeriti nostri è molto grave! C'è chi è preposto che deve fare delle valutazioni".

Necessario incontro con vertici arbitrali per il Var? "Accetto l'errore arbitrale perché è umano, ma se c'è il Var che può aiutare... Oggi non c'è nulla! Dalla tribuna pensavamo che la palla fosse uscita. Non cè stato un check al Var, allora dobbiamo pensare male. Non siamo gli unici, allora qualcuno sopra deve fare dei ragionamenti".