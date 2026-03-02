Incredibile De Bruyne, Sky: "Questa mattina ha lavorato in gruppo"

Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato la preparazione in vista della sfida contro il Torino, in programma venerdì alle 20:45. Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria.

Secondo quanto riferito da Francesco Modugno a Sky Sport, Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo nella giornata di oggi, 2 marzo. Il centrocampista belga era fermo da ottobre 2025, quando fu costretto a uscire durante la gara contro l’Inter. Un rientro atteso, che restituisce qualità ed esperienza alla mediana azzurra.

Situazione diversa per Scott McTominay. Lo scozzese avverte ancora fastidio e il suo recupero resta in dubbio. Dopo l’uscita all’intervallo contro il Genoa, ha saltato le ultime quattro partite e non è ancora certo che possa essere a disposizione per venerdì.

Più vicino invece il rientro di Frank Zambo Anguissa. Già convocato per Verona, si era deciso di non forzare i tempi. Contro il Torino il camerunese dovrebbe tornare pienamente disponibile per Conte, offrendo una soluzione in più in un momento chiave della stagione.