Bologna, Beukema apre all'addio: "Futuro? Voglio il massimo, se stavolta arriva quel treno..."

Finito nel mirino del Napoli che ha avviato i primi contatti, il difensore del Bologna, Sam Beukema, ha rilasciato un'intervista all'emittente olandese ESPN in cui ha parlato anche del futuro, aprendo ad un addio ai rossoblù: "Volevano giocarsi un posto in Europa entro pochi anni. Ma poi arrivare in Champions League dopo un solo anno e vincere la Coppa Italia l'anno dopo... non mi rendo nemmeno conto di quanto sia importante per la città. Adoro le emozioni degli italiani. Mi piace anche il calcio, è molto tattico, ha un livello più alto rispetto a quello dei Paesi Bassi. Adoro la vita lì e il cibo delizioso.

Mi sto divertendo molto in Italia. Ho imparato certe cose in Italia a cui non avrei mai pensato quando giocavo come difensore nei Paesi Bassi. È una grande competizione, soprattutto per un difensore, per crescere ulteriormente. Champions? Mi viene di nuovo la pelle d'oca. Voglio sentirlo suonare ogni anno. Futuro? Vedremo se arriverà qualcosa di veramente buono, perché ho i miei obiettivi e le mie ambizioni personali. Voglio ottenere il massimo e se quel treno arriverà davvero, potrei saltarci sopra. Che sia quest'estate o l'anno prossimo, resta da vedere. Nazionale? La Nazionale olandese era un sogno, ma ora è diventata un obiettivo. Continuerò a lavorare sodo e spero che un giorno mi venga chiesto di partecipare", le parole riportate da Bolognasportnews.it