Beukema, primi contatti Napoli-Bologna! Sky: Manna lavora anche su Scalvini

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato. Oltre al giovane Luca Marianucci, ormai destinato al trasferimento in azzurro, il direttore sportivo Giovanni Manna vuole mettere al servizio di Antonio Conte anche un profilo più pronto, con maggiore esperienza nel campionato di Serie A.

Il nome in cima alla lista sembra essere Sam Beukema. Come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, ci sono stati i primi contatti ufficiali tra Napoli e Bologna. Il ds azzurro Manna però si tutela lavorando su più fronti: occhi anche su Giorgio Scalvini dell'Atalanta, un'operazione dai costi elevati che però potrebbe avanzare soprattutto se non si trovasse l'intesa con i rossoblu per il difensore olandese. Più remota invece l'opzione Federico Gatti in quanto la Juventus ha manifestato la volontà di trattenere il difensore.