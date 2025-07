Rileggi live Dimaro, day 3: c'è anche Beukema nella seduta pomeridiana! Esercitazioni e partitella

Si chiude qui il racconto dell'allenamento pomeridiano nel terzo giorno del ritiro di Dimaro.

19.04 - I campioni d'Italia escono dal campo, termina la seduta pomeridiana.

19.01 - Inizia la seduta di stretching a centrocampo.

19.00 - Termina la partitella con fucsia che battono 2-0 i blu. Dagli spalti parte il coro "I campioni dell'Italia siamo noi!".

18.55 - Duetto sulla fascia De Brune-Neres, slalom del brasiliano nello stretto che pesca sul secondo palo tutto solo Lang, che appoggia in rete. Pubblico in estasi.

18.46 - Fucsia in campo con: Meret, Zanoli, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Hasa, McTominay; Neres, Lukaku, Lang. I blu schieratu con: Contini, Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi, Politano, Lucca, Zerbin

18.45 - Termina l'esercitazione ed inizia una partitella a metà campo undici contro undici fucsia contro blu.

18.29 - Gol di Scott McTominay! I tifosi azzurri esultano.

18.28 - A bordocampo rispunta Billy Gilmour, seduto sul contenitore termico per le bibite osserva l'allenamento dei compagni sotto la pioggia.

18.20 - Nuova esercitazione con viola contro blu, in porta Ferrante. In viola: Zanoli, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Hasa, McTominay; Politano/Neres, Lukaku, Lang/Zerbin. In blu: Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi. In difesa per i fucsia Rrahmani gioca sul centro-destra, il nuovo acquisto Beukema sul centro-sinistra.

18.18 - Inizia un diluvio a Dimaro.

18.08 - Sotto la tribuna centrale con la pettorina gialla: Anguissa, Raspadori, Juan Jesus e Marianucci; con la pettorina verde: Mazzocchi, Di Lorenzo e Lobotka; in blu Zerbin. Lucca, Simeone, e Politano.

Dalla parte opposta: gialla Lang, Lukaku, Neres e Vergara; in verde: Zanoli, Hasa e Spinazzola, in blu: Rrahmani, McTominay, De Bruyne e il nuovo acquisto Beukema. L'olandese si allena per la prima volta da nuovo giocatore del Napoli.

18.06 - Il gruppo si divide in due ed inizia un'esercitazione con le mini porte e torello.

18.01 - Si entra allo stadio, la squadra termina un'esercitazione tattica.

18.00 - Squadra già in campo, a breve ci sarà l'apertura dei cancelli.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella terza giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. La squadra di Antonio Conte torna a calcare il terreno di gioco dello Stadio Comunale di Carciato. Grande attesa per Sam Beukema, il nuovo difensore del Napoli, arrivato ieri sera in ritiro e che probabilmente svolgerà il suo primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra.