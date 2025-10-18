Che delusione!!!

Contro la squadra che ha subito 13 gol in campionato

Una sconfitta amara che deve far molto riflettere sulle scelte e sui tanti infortuni che stanno mettendo in difficoltà questo Napoli in campionato. Ennesimo primo tempo brutto, ennesimo primo tempo dove il Napoli sembra non essere sceso in campo. Eppure gli azzurri, con ulteriori assenze, con Olivera potrebbero passare in vantaggio. Il Toro risponde con il palo di Vlasic che aveva superato la difesa azzurra. Il Napoli piano piano sale con ill baricentro e sembra poter passare. Il tiro di De Bruyne a giro viene deviato in angolo. Neres sembra fumoso e il pallone arriva poco a Lucca che però sembra un pesce fuor d’acqua. Il gol del Torino arriva nel momento migliore del Napoli. Gilmour sbaglia e Simeone ne approfitta scartando tutti e infilando Milinkovic Savic.

Il Napoli reagisce non benissimo. Ci prova Beukema ma il tiro è alto. Il secondo tempo resta brutto e sopratutto senza il mordente giusto per cambiare l’inerzia di una gara veramente incredibile. L’unico a crederci è Spinazzola contro la squadra che ha subito più gol in serie A. Conte prova anche a cambiare, ma non succede molto con il Torino che si difende bene e il Napoli che non riesce a costruire. De Bruyne cerca di illuminare qualcuno lì in avanti, ma solo Spinazzola mette in difficoltà il portiere granata. Il finale è arrembaggio sterile. Al 94’ il palo di Politano e il gol di Lang annullato per fuorigioco sono una doccia gelata per questo Napoli che esce sconfitto da Torino.