Torino-Napoli 1-0, le pagelle: Gilmour, errore fatale. Lucca isolato, Lang merita più spazio

vedi letture

Milinkovic Savic 6- Salvato dal palo sul sinistro di Vlasic. Sul gol di Simeone prova a stare in piedi fino alla fine, ma non basta. Attento sulle conclusioni da fuori dei granata.

Di Lorenzo 5,5- Cerca lo scambio con David Neres, ma non sempre trova il tempo giusto. Nel secondo tempo si vede molto poco in fase propositiva. Troppo poco per le sue abitudini.

Beukema 5,5- Non coinvolto come nelle abitudini nella costruzione. Qualche passaggio a vuoto nel primo tempo, meglio nel secondo tempo.

Juan Jesus 6- Si becca un giallo in avvio totalmente inventato da Mercenaro. Riesce comunque a gestirsi, fino al cambio. Dal 63’ Buongiorno 5,5 Pure una sua sbavatura nel finale.

Olivera 5,5- Ha una grande occasione a meta primo tempo, ma viene murato. Spinge poco, Dal 63’ Lang 6,5 Subito attivo, col bel pallone per De Bruyne al minuto 67’. Sfortunato sul gol annullato, ma la prestazione c’è stata.

Anguissa 5,5 - Uno dei più attivi lì in mezzo, andando ad attaccare l’area di rigore in diverse situazioni. Prova a metterci il fisico, ma gli manca il guizzo.

Gilmour 5- Sfortunato sul tocco che manda in porta Simeone in occasione del gol del vantaggio del Torino. Sbaglia qualche appoggio di troppo e non riesce a dare il giusto ritmo alla squadra. Dall’82 Elmas sv.

De Bruyne 5,5- Va vicino al gol col piazzato, ma arriva la deviazione che gli nega il gol. Non trova la porta sull’invito di Lang, uno con le sue qualità poteva fare di più.

David Neres 6- Un bel controllo volante che gli fa prendere fiducia. Salta spesso l’uomo e mette tanti palloni interessanti, senza però trovare compagni pronti alla ribattuta. Conte lo toglie, ma forse era quello che meritava meno di uscire. Dal 73’ Politano 6,5 Entra e crea diverse situazioni pericolose. Sfortunato col sinistro sul palo, ma la sua scossa si è sentita.

Lucca 5- Pochi palloni giocabili e squadra troppo lunga per valorizzarlo. Al 56’ va bene sul cross di Spinazzola, ma viene murato. Troppo poco nella sua prestazione. Dal 74’’ Ambrosino 6 Fa quel che può, ma non andava lasciato solo.

Spinazzola 6,5 - Utile in avvio in chiusura su Tameze. Ad inizio ripresa viene cercato con maggiore frequenza e va due volte al tiro. Mette una gran palla per Lang appena entrato. L’unico a provarci fino alla fine.

Conte 5 - Il Napoli perde due big e lui non trova le giuste risposte. Poche iniziative offensive, poche idee e ancora un gol preso e molte occasioni concesse. Discutibili anche le scelte sui cambi: perchè togliere Lucca per l’assalto finale?