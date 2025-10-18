Ufficiale McTominay e Hojlund fuori non per scelta: il primo bollettino medico

vedi letture

Si pensava ad una scelta di formazione a sorpresa in vista della sfida di Champions League di martedì contro il Psv Eindhoven, invece nella trasferta di Torino Antonio Conte è costretto a rinunciare a due titolarissimi per problemi fisici. Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di oggi. Per McTominay trauma contusivo alla caviglia sinistra. Per Hojlund affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Lo comunica in una nota ufficiale la SSCNapoli.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.