Che goduria! Il Napoli torna in testa e domina a Roma

Vittoria stratosferica

Un Napoli perfetto, bello, concentrato e cattivo che vince una gara chirurgica. Un primo tempo, bello e difficile, un primo tempo giocato a scacchi, mossa su mossa. Il Napoli però ha il pallino e si vede che è entrato bene in campo. La difesa è compatta e in avanti diamo fastidio come piace a Conte. Le occasioni arrivano e sono ben due. La prima con un cross alto che arriva a Di Lorenzo che ci prova ma la palla esce sull’esterno sibilando vicino al palo. La seconda occasione capita a Lang che finalmente ci prova il suo tiro, leggermente deviato viene smanacciato da Svilar che salva. La Roma ci prova con Pellegrini e con qualche cross ma nulla di importante. Il vantaggio meritato arriva al 36’. Il Napoli parte dalla difesa con un lancio per Hojlund che scatta velocemente e serve Neres che si invola e batte Svilar per fantastico gol degli azzurri. La Roma ci prova a reagire ma il Napoli potrebbe anche trovare il raddoppio. Nel finale Soulè alza la palla di poco sulla traversa.

Il secondo tempo è sofferenza e goduria pazzesca. Il Napoli deve subire il ritorno della Roma. Massa inizia d ammonire ma anche i nostri troppo velocemente e la Roma sale a centrocampo. Gasperini cambia e spera ma Conte è bravo a a sistemare la squadra e dare il segnale di compattezza. Il tempo passa e gli azzurri provano a dare anche fastidio con Hojlund che spreca una palla buona veramente. Il finale è tanta sofferenza ma tanta gioia con gli azzurri che lottano come dei leoni. Tre punti goduriosi che ci portano in vetta nuovamente. Ora testa alle prossime che