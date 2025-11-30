Che goduria! Il Napoli torna in testa e domina a Roma
Un Napoli perfetto, bello, concentrato e cattivo che vince una gara chirurgica. Un primo tempo, bello e difficile, un primo tempo giocato a scacchi, mossa su mossa. Il Napoli però ha il pallino e si vede che è entrato bene in campo. La difesa è compatta e in avanti diamo fastidio come piace a Conte. Le occasioni arrivano e sono ben due. La prima con un cross alto che arriva a Di Lorenzo che ci prova ma la palla esce sull’esterno sibilando vicino al palo. La seconda occasione capita a Lang che finalmente ci prova il suo tiro, leggermente deviato viene smanacciato da Svilar che salva. La Roma ci prova con Pellegrini e con qualche cross ma nulla di importante. Il vantaggio meritato arriva al 36’. Il Napoli parte dalla difesa con un lancio per Hojlund che scatta velocemente e serve Neres che si invola e batte Svilar per fantastico gol degli azzurri. La Roma ci prova a reagire ma il Napoli potrebbe anche trovare il raddoppio. Nel finale Soulè alza la palla di poco sulla traversa.
Il secondo tempo è sofferenza e goduria pazzesca. Il Napoli deve subire il ritorno della Roma. Massa inizia d ammonire ma anche i nostri troppo velocemente e la Roma sale a centrocampo. Gasperini cambia e spera ma Conte è bravo a a sistemare la squadra e dare il segnale di compattezza. Il tempo passa e gli azzurri provano a dare anche fastidio con Hojlund che spreca una palla buona veramente. Il finale è tanta sofferenza ma tanta gioia con gli azzurri che lottano come dei leoni. Tre punti goduriosi che ci portano in vetta nuovamente. Ora testa alle prossime che
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
