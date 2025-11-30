Roma-Napoli 0-1, le pagelle: Neres spacca, Buongiorno domina! Di Lorenzo super, Conte perfetto

Milinkovic-Savic 7- Deve aspettare 91 minuti per vedere un tiro: è bravissimo sulla rasoiata di Baldanzi.

Beukema 7 - Deve fare i conti con Pellegrini, che nel primo tempo gli scappa solo una volta. Gioca una gara di una rara intelligenza.

Rrahmani 7- Bella chiusura alla mezz’ora su Ferguson. Cambia l’avversario nella ripresa, Baldanzi, ma non il risultato. Un professore Amir.

Buongiorno 8- Aggressivo su Soule in maniera impressionante: non gli fa mai toccare palla. Partita strepitosa per il difensore.

Di Lorenzo 8 - Serve un pallone meraviglioso al quarto d’oro per Hojound che non trova McTominay. Wesley prova a puntarlo sempre ma non lo salta mai. Il miglior capitano della stagione.

Lobotka 7,5- Gioca un primo tempo celestiale nelle due fasi del gioco. Il lavoro che fa andrebbe tramandato ai posteri per intelligenza ed importanza.

McTominay 7- Duello molto fisico con Cristante, che spesso ricorre alle maniere forti, graziato spesso da Massa. Cresce col passare dei minuti per intensità e corre come un dannato.

Olivera 7- Molto reattivo nella Sua zona di competenza e chiude in crescendo.

David Neres 8 - Mettte Lang in porta in avvio, poi accende il motorino e segna il gol del vantaggio. Le sue accelerazioni sono impressionanti e creano sempre qualcosa. Dall’84 Lucca sv -.

Lang 6,5- Neres lo mette in porta ma Svilar lo mura. Molto vivace, mette qualche pallone interessante in area di rigore e si sacrifica molto. Dal 69’ Politano 6 - Grande applicazione.

Hojlund 7,5 -l Fa un lavoro incredibile sin dal primo minuto e serve un assist perfetto per Neres. Put senza far gol, fa una partita gigantesca. Dal 79’ Elmas. 6- In gestione.

Conte 8 - Solo lui poteva invertire la rotta e riportare la squadra in carreggiata.