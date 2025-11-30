Ufficiale Roma-Napoli, le formazioni: Conte conferma modulo e uomini! Out Dybala

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Napoli, Derby del Sole e posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Antonio Conte conferma il sistema di gioco adottato nelle ultime due partite contro Atalanta e Qarabag, confermati anche gli stessi uomini scesi in campo martedì in Champions League. In attacco Lang vince il ballottaggio con Politano e giocherà a sinistra con Neres a destra e Hojlund al centro. Confermatissima la difesa a tre con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a proteggere la porta difesa da Milinkovic-Savic. Centrocampo a quattro con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, con in mezzo l’intoccabile coppia Lobotka-McTominay. Panchina per Spinazzola, recuperato dopo alcune settimane di stop.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

A disposizione: Gollini, Vasquez, De Marzi, Rensch, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Romano, Tsimikas, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Baldanzi.

All. Tullio Gritti (squalificato Gian Piero Gasperini)

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Elmas, Vergara, Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte