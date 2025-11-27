Tuttonapoli Gilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione

Nuovo campanello d’allarme in casa Napoli. Le condizioni di Billy Gilmour continuano a destare forte preoccupazione: il centrocampista scozzese sta facendo i conti con una pubalgia persistente, un problema che negli ultimi giorni è peggiorato al punto da spingere il club a valutare seriamente l’ipotesi dell’intervento chirurgico. Come raccolto dalla redazione di Tuttonapoli.net, la decisione definitiva potrebbe arrivare a breve e, qualora si optasse per l’operazione, il giocatore verrebbe operato già all’inizio della prossima settimana.

Per Conte sarebbe un’altra tegola pesantissima. Il tecnico deve infatti già fronteggiare le assenze di due colonne come Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa, entrambe fondamentali nell’economia del centrocampo azzurro. Perdere anche Gilmour significherebbe ritrovarsi con una coperta cortissima proprio nel reparto che aveva bisogno di maggiore stabilità e continuità in vista dei prossimi impegni. Lo staff medico sta conducendo in queste ore ulteriori valutazioni per comprendere se esistano margini per un recupero conservativo o se l’operazione sia l’unica strada per risolvere definitivamente il problema. Le prossime 48 ore saranno decisive per tracciare il percorso sanitario del giocatore.