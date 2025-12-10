Conte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Benfica: "La partita è stata sicuramente dura, difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni 3 giorni, stanno giocando sempre gli stessi ed è inevitabile che qualcosina inizi ad accusare. Il match di domenica è stato di cartello, abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica ha giocato venerdì, sono 2 giorni di recupero in più. Dobbiamo però metterle in preventivo queste cose, sapevamo di aver speso tante energie anche dal punto di vista mentale. Oggi qualcuno era stanco, si vedeva, e non c’è possibilità di fare rotazioni particolari. Domani staranno tranquilli, poi ci prepareremo per la partita di Udine.

Sicuramente non essere brillante ti porta a fare scelte sbagliate o a non essere così preciso. All’inizio abbiamo faticato e commesso degli errori. Sapevamo comunque delle difficoltà, volevamo partire forte e sulla prima pressione abbiamo preso una palla alle spalle, questo ci ha tolto delle certezze. Nel primo tempo eravamo molto lunghi, e loro trovavano linee di passaggio. Io conosco la situazione, e la sapevo anche quando abbiamo vinto, e so anche che ce la porteremo avanti per un po’. Bisogna anche capire che ci sono serate in cui gli avversari hanno più energia rispetto a te, e oggi hanno meritato più di noi”

Ci saranno anche campionato e Supercoppa. Mi auguro di recuperare quanto prima Lobotka e Gutierrez, gli altri no. Romelu non sappiamo quando tornerà. Tutte queste gare mi preoccupano, mi preoccupa non avere le energie per affrontarle. Oggi avremmo dovuto essere al massimo, e siamo arrivati un po’ cotti”